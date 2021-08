Brésil : un appel d'offres pour la 5G pourrait drainer 6,83 milliards de dollars

Le projet, initialement prévu pour le premier semestre 2021, avait fait couler de l’encre dans le sillage de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et de la volonté du pays de 212 millions d’habitants de préserver ses relations avec ses deux principaux partenaires commerciaux.

La date de l’appel d’offres, qui doit encore être examiné et approuvé par la Cour des comptes durant la prochaine semaine, a été annoncée, jeudi, par le ministre brésilien de la Communication, Fabio Faria, après des retouches de l'Agence nationale des télécommunications.

L’idée du gouvernement est de déployer la technologie 5G, qualifiée de révolutionnaire dans le domaine d’information et de communication, dans les villes les plus peuplées d'ici la fin de l'année et le reste des 27 capitales régionales d'ici juillet 2022.

L’Exécutif, qui promet de desservir notamment les 40 millions de Brésiliens encore sans accès à internet, prévoit aussi un appel d'offres pour déployer un réseau 5G privé à l'usage exclusif de l'Etat pour prévenir des risques d'espionnage.

Visée par des sanctions américaines, Huawei, entreprise chinoise qui était au centre d’un débat au Brésil et d’une réticence du président Jair Bolsonaro, serait exclu de ce dernier appel d'offres.

Le Brésil cherchait "des alternatives pour transcender la question géopolitique sur la voie d’accéder à la technologie 5G", a noté M. Faria.

"Ce réseau privé répond à certaines exigences et pas toutes les entreprises pourront y participer", a expliqué Fabio Faria lors d'une conférence de presse.