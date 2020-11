Élection US 2020: deux voies pour le monde décryptées en direct

Sputnik suit en direct l’élection présidentielle aux États-Unis pour en donner une vision détaillée, commentée par Kader Abderrahim et Olivier Piton.

Dans un entretien avec Sputnik, Kader Abderrahim, directeur de recherches à l’Institut de prospective et de sécurité en Europe (IPSE), discute de la politique des États-Unis au Moyen-Orient après les élections. Olivier Piton, avocat à Washington et spécialiste des États-Unis, réfléchit sur le possible retour vers l'isolationnisme en cas de victoire de Donald Trump.

