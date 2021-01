Une vidéo inédite filmée sur le lieu du crash du Boeing 737 rendue publique

La marine militaire indonésienne a révélé une vidéo montrant des débris du Boeing 737-500 de la compagnie Sriwijaya Air qui s’est écrasé le 9 janvier dans la mer de Java.

La vidéo montre les plongeurs examinant l’énorme quantité de débris de l’avion qui, selon les enquêteurs, était encore intact quand il est tombé en mer.

Ces scènes sous-marines ont été filmées alors que les spécialistes recherchaient les boîtes noires qui ont été finalement localisées, a annoncé le 10 janvier le chef de la sécurité des transports indonésien.

Boeing 737 disparu

Un Boeing 737 appartenant à la compagnie indonésienne Sriwijaya Air a disparu des radars le 9 janvier, à 7h40 (UTC). Il a perdu plus de trois kilomètres en une seule minute peu après son décollage de Jakarta. Il se dirigeait vers Pontianak.

Le ministre indonésien des Transports a confirmé qu’il transportait 53 passagers et 12 membres d’équipage et s’était écrasé. À l’heure actuelle, aucun détail n’a été communiqué par les autorités sur les causes possibles du drame.

D’après le directeur général de Sriwijaya Air, Jefferson Irwin Jauwena, l’avion était en bon état. Il n’avait émis aucun signal de détresse, a fait savoir Bambang Suryo Aji, de l’agence indonésienne de recherche et de sauvetage.