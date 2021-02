Ce pays devient le premier d’Asie du Sud-Est à approuver le vaccin Spoutnik

Myanmar becomes the 21st country to register #SputnikV.



မြန်မာနိုင်ငံသည် Sputnik V ကိုမှတ်ပုံတင်ရန် ၂၁ နိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ pic.twitter.com/SxGOOYo8WP