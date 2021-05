Plusieurs membres de la délégation indienne au G7 testés positifs

Plusieurs membres de la délégation accompagnant le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, au Royaume-Uni pour participer au G7, ont été testés positifs au Covid-19.

Le ministre indien a pour sa part déclaré avoir été exposé à des cas potentiels de Covid-19, précisant qu'il assumerait ses engagements «en mode virtuel».

M.Jaishankar a rencontré en personne le secrétaire d'État américain Antony Blinken, tous deux portant des masques, lundi soir en marge du sommet des ministres des Affaires étrangères. M.Blinken a déjà reçu deux doses de vaccin contre le coronavirus.

«J'ai été informé hier [mardi] soir de l'exposition à des cas potentiellement positifs au Covid. Par mesure de grande prudence et aussi par égard pour autrui, j'ai décidé de conduire mes engagements en mode virtuel. Ce sera également le cas pour la réunion du G7 aujourd'hui», a tweeté le chef de la diplomatie indienne.

«Nous n'avons aucune raison de croire qu'un membre de notre délégation est en danger. Nous continuerons à suivre les conseils des professionnels de la santé publique et à nous conformer aux mêmes protocoles stricts de Covid-19», a déclaré de son côté le porte-parole du département d'État américain Ned Price.

Recrudescence de la pandémie

L'Inde, en proie à une deuxième vague dévastatrice de Covid-19 ces dernières semaines, ne fait pas partie du G7, mais elle a été invitée par la Grande-Bretagne à participer à ces discussions.

Réunis à Londres depuis lundi pour leur première rencontre en personne en deux ans, les chefs de diplomatie de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni doivent reprendre leurs discussions mercredi 5 mai pour se pencher notamment sur la situation sanitaire.

L'Inde, deuxième pays la plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d'habitants, a recensé plus de 20,6 millions de cas de Covid-19 et 222.000 morts au total depuis le début de la pandémie.

La recrudescence de l'épidémie ces dernières semaines a mis le système de santé à genoux avec un manque critique de l'oxygène médical et de lits des soins intensifs.