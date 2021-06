Les cas quotidiens à leur plus bas niveau depuis près de trois mois en Inde

De même, le nombre de décès reste toujours sous la barre de 2.000, alors que le total des morts depuis le début de l’épidémie a atteint les 386.000, selon le ministère indien de la Santé.

Par ailleurs, les mesures de confinement, décrétées pour freiner la propagation du Covid-19 dans plusieurs États indiens, ont été assouplies lors de la semaine écoulée avec l'autorisation d'ouverture des commerces, des parcs publics et des sites touristiques ainsi que la réouverture des restaurants avec une capacité d'accueil de 50%.

Appel au respect des mesures

Cependant le ministère de la Santé a exhorté les citoyens à continuer à respecter les mesures sanitaires.

«Les gens ont commencé à prendre à la légère les comportements appropriés après le déploiement du vaccin. Nous avons commencé le processus de déconfinement mais nous devons toujours rester prudents et suivre correctement tous les protocoles de Covid», affirme le ministre de la Santé, Vardhan Harsh.

«Les masques restent l'arme la plus simple et la plus puissante contre toutes les variants du coronavirus», a-t-il dit, tout en appelant les citoyens à se rendre massivement aux centres de vaccination.

Les autorités s'efforcent d'accélérer la campagne d’immunisation. À ce jour, plus de 276 millions de doses ont été administrées aux bénéficiaires éligibles, alors que la vaccination a été ouverte à toutes les personnes de plus de 18 ans depuis mai dernier.