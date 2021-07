Glissements de terrain au Japon, 19 personnes portées disparues – vidéos

Un responsable d'Atami a précisé que «plusieurs maisons» avaient été «emportées» et que 200 foyers de la zone étaient privés d'électricité.

Dix-neuf personnes sont portées disparues dans le département de Shizuoka (centre du Japon) après que des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies ont emporté des maisons le 3 juillet, a déclaré à l'AFP un responsable du département.

Des images diffusées relayées sur le Net montrent des torrents de boue détruire des bâtiments dans la ville côtière d'Atami.

​«Nous n'avons pas d'informations quant à la sécurité de 19 personnes», a déclaré le responsable départemental chargé des catastrophes naturelles.

Les autorités locales ont demandé l'aide des Forces d'auto-défense japonaises afin d'organiser une mission de sauvetage, a-t-il ajouté.

Un responsable d'Atami a précisé qu'un glissement de terrain avait eu lieu à 10H30 heure locale (01H30 GMT), ajoutant que «plusieurs maisons» avaient été «emportées» et que 200 foyers de la zone étaient privés d'électricité.

​Une grande partie du Japon est actuellement en pleine saison des pluies qui provoque souvent inondations et glissements de terrain, incitant les autorités locales à lancer des ordres d'évacuation.

La ville d'Atami avait subi samedi peu après minuit des précipitations à hauteur de 313 mm en seulement 48 heures, selon la chaîne de télévision publique NHK - bien plus que les 242,5 mm de moyenne habituellement observés en juillet.

​La station balnéaire d'Atami, à environ 90 kilomètres au Sud-Ouest de Tokyo, est connue pour ses sources d'eau thermale.

La circulation du Shinkansen, le train à grande vitesse japonais, a été temporairement suspendue entre Tokyo et Osaka (Ouest) à cause des fortes pluies, et d'autres trains ont également été stoppés, selon les sites des compagnies ferroviaires.