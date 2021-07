Inde: un projet de loi pour dissuader les parents d'avoir plus de deux enfants

En vertu du nouveau projet de loi, les couples ayant plus de deux enfants ne seraient pas autorisés à bénéficier des allocations ou des subventions du gouvernement ni de postuler à des emplois auprès du gouvernement de l'État.

L'État indien de l'Uttar Pradesh, qui compte plus de 220 millions d'habitants, a dévoilé, samedi, un projet de loi visant à dissuader les couples d'avoir plus de deux enfants, devenant ainsi le deuxième État dirigé par le parti au pouvoir de Bharatiya Janata (BJP) à annoncer une telle proposition.

En vertu du nouveau projet de loi, les couples ayant plus de deux enfants ne seraient pas autorisés à bénéficier des allocations ou des subventions du gouvernement ni de postuler à des emplois auprès du gouvernement de l'État.

Par contre, le texte de loi propose des incitations telles que des réductions d'impôts, des promotions et des facilités de crédits immobiliers au profit des personnes ayant deux enfants ou moins.

En plus, si le parent d'un seul enfant opte pour la vasectomie, l'enfant aura droit à des services médicaux gratuits jusqu'à l'âge de 20 ans.

"Les ressources sont déjà surexploitées en raison de l'augmentation de la population. Qu'il s'agisse d'infrastructures médicales, de céréales vivrières et d'emplois, tout est sous pression en raison de l'augmentation de la population", a considéré AN Mittal, un ancien juge de la Haute cour d'Allahabad, et président du panel qui a préparé le projet de loi.

L'État d'Assam, dans le nord-est du pays, qui est également dirigé par le parti nationaliste du BJP, a annoncé le mois dernier des plans similaires qui priveraient les familles de plus de deux enfants des subventions publiques.

Avec une population actuelle d'environ 1,35 milliard d'habitants, l'Inde devrait dépasser la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde d'ici 2027.