Malaisie: la police écrase plus d'un millier de machines de minage de bitcoins

La police malaisienne a saisi et détruit plus d'un millier de machines de minage de bitcoins à l'aide d'un rouleau-compresseur, après que les mineurs ont prétendument siphonné près de 1,7 million d'euros d'électricité pour alimenter ces machines énergivores.

Les 1.069 machines détruites, dont la valeur est estimée à environ 5,3 million de ringgit (1,1 million d'euros), ont été saisies lors d'une opération conjointe menée par la police de la ville de Miri (nord de la partie malaisienne de Bornéo) et la compagnie d'électricité Sarawak Energy entre février et avril, selon l'agence de presse nationale malaisienne (BERNAMA).

En outre, six personnes ont été arrêtées pour vol d'électricité dans le cadre de cette opération. Ils ont été condamnées à six mois de prison et à une amende de 8.000 ringgit (1.600 euros), selon une déclaration du chef de la police de Miri, Hakemal Hawari, citée par les médias locaux.

Le vol d'électricité pour alimenter les opérations de minage de bitcoins est devenu un problème persistant dans le monde entier, en particulier depuis que le prix du bitcoin est monté en flèche au début de l'année, atteignant une valeur d'environ 60.000 euros pour chaque bitcoin.