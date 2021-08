Les armées de l’Inde et de la Chine ont mis en place un téléphone rouge

Un téléphone rouge entre les forces armées de l’Inde et de la Chine a été établi à la frontière entre les pays, a annoncé ce dimanche 1er août le ministère indien de la Défense.

«Une liaison téléphonique d’urgence a été mise en place, à Kongra La dans le Sikkim du nord, entre les Forces armées indiennes et l’Armée populaire de libération de Chine à Khampa Dzong dans la Région autonome du Tibet afin de poursuivre l’établissement de l’esprit de confiance et des relations cordiales le long des frontières», a fait savoir le communiqué publié sur le site web du gouvernement indien.

L’Inde a souligné que la cérémonie d’inauguration, organisée en présence des commandants de deux armées, coïncidait avec la journée de l’Armée chinoise célébrée le 1er août.

Il s’agit de la sixième ligne de communication entre les forces terrestres de deux pays sur la Ligne de contrôle réel (Line of Actual Control, LAC), longue de 3.488 km, a précisé le Times of India.

Conflit frontalier sino-indien

L’Inde et la Chine ont plusieurs litiges territoriaux de longue date le long de leur frontière himalayenne. Les zones disputées depuis plus d’un siècle se situent dans les secteurs du Ladakh et de l'Arunachal Pradesh du côté indien, et dans les régions autonomes chinoises du Xinjiang et du Tibet, et représentent de vastes terrains montagneux et en grande partie inhabités.

Le dernier conflit armé ouvert entre les deux nations les plus peuplées du monde remonte à la guerre éclair de 1962.

Une série d’affrontements entre les militaires indiens et chinois s’est produite au Ladakh près du lac Pangong en juin 2020. Elle a fait des dizaines de morts des deux côtés et monter le niveau des tensions frontalières. Malgré des consultations entamées à la suite de cette escalade entre des diplomates et militaires des deux pays, le gouvernement indien a pris des mesures de rétorsion économiques, interdisant plusieurs dizaines d’applications mobiles et de plateformes de commerce électronique chinoises.

La dernière rencontre entre les chefs de la diplomatie de l’Inde et de la Chine s’est tenue dans le cadre de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération de Shanghaï (OCS) les 13 et 14 juillet 2021 à Douchanbé, au Tadjikistan. Selon Xinhuanet (le site de Chine nouvelle), les deux ministres se sont mis d’accord afin de poursuivre les négociations frontalières sur la base des mécanismes existants afin de sauvegarder conjointement la paix et la tranquillité dans les zones limitrophes.