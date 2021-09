Philippines: une forte tempête frappe le pays avant le passage d'un puissant typhon

Une tempête tropicale accompagnée de fortes précipitations a fait un mort et au moins 17 disparus aux Philippines, ont annoncé jeudi les autorités de l'archipel avant le passage d'un puissant typhon attendu ce vendredi.

La tempête tropicale Conson a frappé lundi la province du Samar Oriental (centre-est) avant de s'affaiblir en passant au-dessus de l'archipel, contraignant quelque 10.000 personnes à quitter leur domicile, selon le Centre national de gestion des catastrophes.

Un personne s'est noyée sur l'île de la province de Marinduque (centre), a indiqué Mark Timbal, porte-parole de cette agence nationale.

Des provinces situées autour de la région de Manille ainsi que des régions du centre de l'archipel ont subi des inondations.

Ces fortes précipitations et inondations précèdent l'arrivée du typhon Chanthu, accompagné de rafales de vent pouvant atteindre les 195 km/h et qui se dirige vers l'extrême nord-est du pays après avoir traversé la mer des Philippines.

Chanthu devrait passer vendredi à proximité de la province Cagayan, entraînant des pluies intenses et "parfois torrentielles" sur la région avant de se diriger sur Taïwan au nord, ont indiqué les services météorologiques.

Chaque année, une vingtaine de tempêtes et typhons frappent les Philippines, dévastant récoltes et infrastructures et contribuant à maintenir des millions de personnes dans la pauvreté.