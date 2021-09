La Corée du Sud commande un 2ème sous-marin lanceur de missiles mer-sol

La Corée du Sud a signé un contrat de 985,7 milliards de wons (853 millions de dollars) avec le numéro deux mondial des chantiers navals, le sud-coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), pour la construction d'un nouveau sous-marin de 3.600 tonnes capable de tirer au maximum 10 missiles mer-sol balistiques stratégiques, a annoncé, vendredi, l'Administration du programme d'acquisition de défense (DAPA).

Cet accord s'inscrit dans le cadre du projet Changbogo-III, un programme d'acquisition de trois sous-marins de nouvelle génération de la marine, selon l'agence sud-coréenne.

La construction du premier sous-marin de la même catégorie (Batch-II numéro 1) a été lancée en août. Il s'agit d'un submersible de 89 mètres de long et de 9,6 mètres de large doté d'un moteur à propulsion diesel.

Le second sous-marin (Batch-II numéro 2), dont l'accord de construction a été signé jeudi, sera muni d'un nouveau système de combat avec des capacités de détection et d'analyse des cibles, d'un système sonar amélioré ainsi que de mines marines, torpilles et missiles guidés, précise la DAPA.

La part des pièces fabriquées avec des technologies sud-coréennes s'élèvera à 80%, ce qui améliorera la compétitivité des sous-marins sud-coréens pour l'exportation, ajoute-t-on.

La DAPA projette de mettre en opération le sous-marin Batch-II numéro 1 en 2027 alors que le second sera livré à la marine en 2028.