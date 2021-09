Le mollah Baradar apparaît en vidéo et dément avoir été blessé

Le mollah Abdul Ghani Baradar, vice-Premier ministre afghan et dirigeant historique des taliban*, est apparu mercredi dans une vidéo pour démentir des rumeurs selon lesquelles il aurait été blessé lors d'affrontements avec une faction rivale.

«Non, ce n'est pas vrai, je vais bien et je suis en bonne santé», fait-il savoir dans une interview réalisée par la télévision d'État, mise en ligne sur Twitter par le bureau politique des taliban* au Qatar.

«Les médias parlent de conflits internes. Il n'y a rien entre nous, ce n'est pas vrai», ajoute-t-il. «Il n'y a pas de raison de s'inquiéter».

Le porte-parole des taliban* avait déjà démenti mardi des rumeurs selon lesquelles le mollah Baradar avait été tué ou blessé au cours d'un affrontement entre ses partisans et ceux de Sirajuddin Haqqani.

Le chef du réseau Haqqani, implanté près de la frontière du Pakistan et considéré comme l'une des franges les plus radicales et violentes du mouvement taliban*, occupe le poste de ministre de l'Intérieur du gouvernement intérimaire afghan. Son frère cadet, Anas Haqqani, a démenti mercredi sur Twitter qu'il y ait des dissensions au sein des taliban*.

*Organisation terroriste interdite en Russie