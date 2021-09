Loi sur les médias en Corée du Sud: préoccupation sur la liberté d'expression

La Commission nationale des droits de l'Homme de Corée (NHRCK) a estimé que certaines parties de la modification de la loi sur l'arbitrage de la presse imposant des dommages-intérêts punitifs pourraient nuire à la liberté d'expression et qu'il était nécessaire de mener un examen préalable et des discussion plus prudentes, rapporte Yonhap.