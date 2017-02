Hitler et les origines du néo-totalitarisme

On peut dire que l'euro a fait son travail et que le Lebensraum germanique étend sur l'Europe sa grande ombre. Pendant ce temps on établit des camps de travail en Ecosse où les entreprises US font dormir leurs employés comme des SDF sous la tente : la navette est trop chère pour retourner en ville ! Le bloggeur US Eric Zuesse parle pour son pays au final martyrisé par la mondialisation de la réintroduction de l'économie de plantation à la coloniale. On fait venir les esclaves du bout du monde, et on fait travailler ces serfs pour rien ou presque rien (les mini-jobs à la Merkel). Presque tous les espagnols que je connais gagnent trois euros de l'heure. Ils font beaucoup d'heures. Dans mon livre sur internet à reparaître, j'avais annoncé ce retour féodal : le techno-serf et le Brainlord. Etonnez qu'on vous abreuve de Games of Thrones après cela : le producteur Benioff est un dynaste de Goldman Sachs.

Reparlons des Allemands, car certains précisent que nous ne devrions pas critiquer ces brillants élèves ; ils sont innovateurs, si ingénieux, si travailleurs, si disciplinés… Quand on vous disait déjà que c'était des surhommes… S'ils envahissent la Russie une autre fois, tout ira bien là-bas. Pendant la guerre des millions d'esclaves européens travaillaient déjà en Allemagne. D'où ces réfugiés qui ont pour but de détruire ce qui reste de salaires en Europe.

Leur super-Etat européen marche avec la suppression du cash et la gestion informatique de la vie humaine. Le monde devient un: voyez les tentatives de la presse MSM pour imposer son paquetage mal ficelé de vérités frelatées. Voyez le culot qu'il a fallu au système pour attribuer des prix Nobel à des phénomènes comme Paul Krugman, Al Gore ou le présidé Obama.

Quand on y regarde, c'est de cette prolifération étatique, dont parle Marx, que nous souffrons. Bruxelles représente un colossal Etat tentaculaire. Son abolition du cash interdirait toute liberté et tout possible retour en arrière. Un Etat teigneux, déchainé, surendetté intervient dans tous les secteurs de notre vie quotidienne ; il menace la famille ; il ne cesse de vouloir remplacer ses populations, de les taxer d'impôts toujours plus élevés (2800 milliards par an sous Obama), d'orienter la sexualité; il ne cesse de nous contrôler par la peur (dette, terrorisme, climat). Il fait la chasse aux fraudeurs plus qu'aux terroristes si utiles à son agenda. Etonnez-vous que le nombre d'attentats et de victimes augmente…

Nous sommes mués en troupeau d'agneaux saignés par le fisc et les flics de la pensée. Les origines ? Hayek évoque Bismarck. Le philosophe Shaffer Butler, qui souligne au passage la désintégration morale de nos Etats-nations, rappelle que le nazisme contrôlait la santé, désirait les interventions humanitaires en Europe ; qu'il avait initié le recyclage des ordures, le contrôle de vitesse, l'interdiction de fumer ; et qu'il interdisait la détention des armes à feu tout en finançant culture et cinéma. Le docteur Plouvier note que les nazis inventèrent les premières lois sur le harcèlement sexuel. Sous Hitler, on était passé à 48% de part de prélèvement de l'Etat sur le PNB. Rappelons enfin qu'Eisenhower s'inspira de l'Allemagne pour son réseau d'Interstates aux Etats-Unis, qui devait altérer (lisez Boorstyn) la psychologie du pays. Passons sur la conquête spatiale.

Nos vétustes Etats-nations sont fatigués ; les électeurs ronchonnent et votent avec indiscipline et dégoût. Mais la communauté européenne comme la matrice impériale américaine sont deux Léviathan infatigables et ils joueront aux ogres dévorateurs de leur progéniture ; le pire est que nous sommes aspirés, comme étranglés par ces Etats tatillons, élitistes, omniprésents et bureaucratiques. Carroll Quigley parlait à propos du nazisme de capitalisme dictatorial, pas de totalitarisme. Nous y sommes.

Le problème final, a indiqué l'historien du franquisme Stanley Payne dans une interview étonnante, est que notre société techno a créé le modèle du citoyen anesthésié, dépourvu d'ambitions, bourré de télé poubelle, de sport, de sybaritisme et de propagande humanitaire (buenista).

Quant à la sortie de leur répugnant euro, on sait qu'elle sera dure ou impossible — pour nous comme nos frères italiens. Ici aussi, cela nous rappelle leur guerre : les Allemands, rappelle Plouvier, disaient pendant l'hiver 44-45 : « profitez de la guerre, après il y aura la paix. »

