3e GM: un moine du mont Athos décrypte l’avenir catastrophique de notre civilisation

Éphraïm Philothéyski, moine du mont Athos, une montagne située en Macédoine, prédit des années terribles pour le monde :

« Notre temps touche à sa fin. Des temps durs nous attendent, temps dangereux pour notre existence. Le diable est en rage et a ouvert sa gueule, comme l'enfer, prêt à nous dévorer tout entiers. Heureux celui qui échappe à ses crocs. »

© Sputnik. Vitaliy Ankov Troisième Guerre mondiale: un nombre de requêtes record sur Google

Année après année la situation ne cesse de dégénérer, affirme le moine sans le moindre espoir. Et les pronostics prononcés dans les pays occidentaux ne sont pas non plus optimistes. Le voyant portugais Gorazio Viliegas, qui avait à l'époque prédit la victoire de Trump à la présidentielle américaine, est persuadé que la Troisième Guerre mondiale est sur le point d'éclater. Quand ? Après une nouvelle frappe américaine contre une base syrienne : plus précisément, Donald Trump va déclencher la guerre le 13 mai 2017, le jour du centenaire de l'apparition de Fátima. Ce conflit durera six mois.

Parmi des sources plus sérieuses figure le mari de l'ex-employée du Département d'État Victoria Nuland, Robert Kagan : dans son article pour Foreign Policy, il prédit une issue catastrophique aux tentatives de diviser le monde en sphères d'influence.

Entre-temps, la voyante de Hong Kong Priscilla Lam a assuré qu'un succès attendait le 45e Président américain dans les mois les plus chauds — au printemps et en été — car il est né dans « l'année du feu ». Quant à la Russie et au Président russe, une bonne année les attend aussi, comme le « Dragon est fort et peut aller partout où il souhaite : il peut nager dans l'eau ou voler dans l'air, il est rempli d'enthousiasme. »

Le malheur commencera par les événements en Syrie, prédisait l'évêque grec, le père Anthony: «Tout va commencer là… Ensuite attendez, la douleur va nous atteindre aussi, la souffrance et la faim… Quand les événements démarreront, commencez à prier… ».

Pourtant, personne n'attaquera ni la Russie, ni les États-Unis. « La guerre commencera par un petit pays, plus petit que la Russie », avait annoncé l'archimandrite Iona d'Odessa peu avant de s'éteindre. « Il y aura une confrontation interne, qui se transformera en une guerre civile, beaucoup de sang coulera, et cet entonnoir entraînera également la Russie et les États-Unis et de nombreux pays. Ce sera le début de la Troisième Guerre mondiale.

« Je vais mourir — et cela commencera un an plus tard », avait-il précisé. Il est décédé en décembre 2012. Un an plus tard, c'était l'Euromaïdan en Ukraine…



