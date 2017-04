«Ce n’est pas un canular», une vidéo choquante d’un astéroïde détruisant notre planète

Une vidéo choquante publiée sur YouTube et baptisée « Ce n'est pas un canular » a pour but de prévenir les habitants de la Terre d'une catastrophe qui pourrait être provoquée par un astéroïde qui devrait tomber le 23 juin à 02h00, heure locale, à l'est de Porto Rico.

La vidéo en question a été diffusée par une nouvelle chaîne, End of The World Apocalypse News and Updates.

« J'ai des nouvelles urgentes pour vous aujourd'hui. Je viens de découvrir sur le site de la NASA qu'un astéroïde géant baptisé 3BC2017 allait frapper la Terre, entraînant un énorme tsunami dans l'océan Atlantique qui va tuer des millions de gens partout dans le monde », peut-on entendre dans la vidéo.

Selon les auteurs de la vidéo tentés par la théorie du complot, les autorités sont au courant de cette menace mais préfèrent garder le silence et attendre que des millions de personnes meurent et qu'il y ait une pénurie de nourriture et de médicaments durant 15 mois.

La Terre s'arrêtera également de tourner pendant trois jours à cause du choc.

« Cela va provoquer un tremblement de terre de magnitude 12, les ondes de chocs se feront ressentir à travers le monde entier », a ajouté le narrateur anonyme.

Selon les auteurs de la vidéo, Dieu serait responsable de la catastrophe. Le seul moyen d'être sauvé est de suivre son fils, Jésus-Christ.

« C'est Jésus-Christ, le fils de Dieu. C'est le réveil de Dieu, cherchez la sécurité dans aucune autre personne vivante ou morte », a conclu la voix dans la vidéo.

Pourtant, la vidéo « Ce n'est pas un canular » est un… canular.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur.