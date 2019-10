Le Canada connaît une croissance démographique sans précédent, boostée par l’immigration

La population canadienne a augmenté en 2018-2019 de plus d'une personne par minute, affichant un taux de croissance record, selon Statistique Canada. À l’origine de ce phénomène: l’immigration qui est responsable de 82,2% de cette hausse.

La population canadienne a connu une croissance record entre le 1er juillet 2018 et le 1er juillet 2019, passant de 37.057.765 à 37.589.262 d’individus, révèle Statistique Canada.

Selon l’agence, le taux d’accroissement annuel s’est établi à 1,4 % en 2018-2019, soit le plus important depuis 1989-1990, lorsqu’il était alors d’1,5 %. Le service statistique précise qu’il correspond également à une augmentation d'un peu plus d'une personne par minute.

La croissance de la population du Canada a par ailleurs été la plus forte parmi les pays du G7: plus de deux fois supérieure à celle des États-Unis et du Royaume-Uni (+0,6 % chacun), note Statistique Canada.

L’immigration au cœur de cette croissance

Cette croissance prononcée s'explique en grande partie (82,2 %) par l'accueil d'un nombre élevé d'immigrés et de résidents non permanents. Le pays a accueilli 313.580 immigrés sur la période concernée, soit un des niveaux les plus élevés de son histoire.

«La différence entre le nombre de naissances et de décès n'expliquait qu'une faible proportion (17,8 %) de la croissance, et cette part diminue année après année», indique l’agence fédérale.

L’augmentation de la population a été enregistrée partout dans le pays, sauf à Terre-Neuve-et-Labrador, qui a vu sa population diminuer (-0,8 %) pour une troisième année consécutive.

Le Québec a quant à lui affiché son plus fort taux d'accroissement démographique en 30 ans.

La population toujours plus âgée

La population canadienne continue de vieillir, selon Statistique Canada, qui note que, pour la première fois, le nombre de centenaires a franchi le seuil des 10.000 dans le pays.