L’hôpital où elle suit un traitement devient un foyer de Covid-19

Admise dans un hôpital de Montréal afin de suivre un traitement pour son foie malade, une femme y a contracté le coronavirus, d’après les dires de sa fille.

«Ça me fâche beaucoup, car ça fait un mois et demi que je fais tout pour la protéger. [...] Je l’envoie à l’hôpital et elle rentre à la maison infectée», a-t-elle affirmé, citée par Le Journal de Montréal.

Sa mère de 72 ans, qui vit avec elle, a une santé fragile et souffre d’une cirrhose, en plus de diabète et d’emphysème. Dès le début du confinement, à la mi-mars, maintes précautions ont été prises pour la protéger, de même que ses trois jeunes petits-enfants puisque tous habitent ensemble. Plus personne n’a quitté la maison ou la cour, a ainsi expliqué la fille.

Toutefois, sa mère a commencé à avoir des saignements dans l’œsophage et a dû être hospitalisée. À son admission, elle aurait passé un test de dépistage du coronavirus qui se serait révélé négatif. Mais alors que la patiente était sur le point de quitter l’établissement, ce dernier a constaté l’expansion du virus SARS‐CoV‐2 dans l’unité où elle était soignée, a poursuivi la fille.

La mère confinée, les enfants au sous-sol

Toujours selon sa fille, la femme étant asymptomatique deux jours plus tard, elle a été renvoyée à la maison.

Or dès le lendemain, elle a commencé à beaucoup tousser et sa famille craint à présent que son état ne s’aggrave. Sa fille a dit avoir acheté une combinaison protectrice et reçu la promesse de ses amis de lui confectionner des masques , car sa mère n’est pas assez autonome et elle doit l’aider. Elle a installé ses enfants au sous-sol, alors que sa mère reste confinée dans sa chambre au rez-de-chaussée, a-t-elle encore déclaré au journal.

Entre temps, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Est-de-l’Île-de-Montréal a annoncé que 317 personnes avaient été déclarées positives au nouveau coronavirus dans deux centres hospitaliers, dont celui où a séjourné la femme, a précisé Le Journal de Montréal.

Les malades retournés à la maison doivent s’isoler 14 jours et surveiller leurs symptômes, a précisé la porte-parole de l’organisation.

Selon l’Université Johns-Hopkins, le Canada décompte actuellement 3.537 morts imputées au coronavirus pour 56.343 cas d’infection.