Un Canadien accusé de se présenter comme un bourreau de Daech

Un Canadien de 25 ans, Shehroze Chaudhry, habitant Burlington, dans l’Ontario, a été arrêté vendredi 25 septembre pour prétendre avoir été par le passé un membre de Daech* et avoir exécuté des civils en Syrie, ce que la GRC considère comme entièrement faux, annonce Radio Canada.

Les autorités accusent l’homme d’incitation à craindre des activités terroristes. En effet, à partir de 2016, il a assuré sur les réseaux sociaux qu’il avait rejoint les djihadistes en 2014 dans la ville syrienne de Manbij, sous le nom d’Abou Houzaifa al-Kanadi.

Il parlait de plusieurs atrocités dont il affirmait avoir été témoin. Des scènes qui, selon lui, l’ont profondément traumatisé psychologiquement. Il a, en outre, assuré avoir executé des civils.

Pour la GRC, M.Chaudhry a tout inventé mais il ne s’agit pas non plus de choses anodines car de tels canulars font craindre aux gens des menaces inexistantes et conduisent la police à ouvrir des enquêtes qui détournent des ressources humaines et financières d’affaires plus importantes.

L’homme doit comparaître devant le tribunal de Brampton le matin du 16 novembre.

*Organisation terroriste interdite en Russie