«Je suis le gars qui vole Noël»: en larmes, un responsable canadien appelle à ne pas se réunir pour les fêtes - vidéo

Appelant ses compatriotes à rester chez eux pendant les fêtes de fin d’année, le premier ministre de la province canadienne du Manitoba, Brian Pallister, semble avoir eu de la peine à retenir ses larmes durant son discours.

Visiblement pris par l’émotion, l’homme politique a reconnu être celui qui prive la population des fêtes cette année, pour mieux les célébrer l’année prochaine:

«Je suis le gars qui vole Noël pour vous garder en sécurité. Parce que vous devez le faire maintenant. Vous devez faire ce qu’il faut. Parce que l’année prochaine, nous aurons beaucoup à fêter».

Le premier ministre Brian Pallister a lancé un appel émouvant aux Manitobains pour qu'ils restent séparés pendant les vacances, mais a également lancé un avertissement: "Si vous ne pensez pas que la COVID est réel, en ce moment, vous êtes un idiot."pic.twitter.com/7njCndBvdA — Bruno Guglielminetti (@Guglielminetti) December 4, 2020​

Il a promis que «beaucoup» sera célébré prochainement, «si nous faisons les bons choix».

«Vous êtes idiot»

En s’adressant aux personnes qui n’acceptent pas le danger du virus, le premier ministre de 66 ans les a qualifiés d’«idiots» et les a exhortés à rester à l’écart:

«Si vous pensez que le Covid n’est pas réel en ce moment, vous êtes idiot. Vous devez comprendre que nous sommes tous dans le même bateau. Et si vous ne pouvez pas ne pas le comprendre. Restez à l’écart», a-t-il martelé.

Insistant sur la nécessité de se protéger, il a évoqué différentes façons de montrer ses sentiments pendant les fêtes et a conclu par un rappel: «Mais ne vous réunissez pas pour Noël».

Selon les derniers chiffres de l’université Johns-Hopkins, plus de 412.000 personnes ont contracté le Covid-19 depuis le début de la pandémie dans le pays, et plus de 12.000 sont décédées.