Les Québécois «racistes» ou victimes de «racisme»? Le débat fait encore rage au Canada

Le Québec est-il «raciste»? Le débat a repris au Canada depuis qu’un universitaire a déclaré que «les hôpitaux du Québec semblent tuer des patients noirs et autochtones». La sortie d’Amir Attaran lui a attiré les foudres des politiciens, mais son université et lui refusent de s’excuser. Le signe d’une fracture entre le Québec et le Canada anglais?