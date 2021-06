Au Canada, quatre membres d'une famille musulmane tués dans une attaque «préméditée» au camion-bélier

Quatre membres d'une famille musulmane ont été tués le 6 juin, vers 20h40 heure locale, dans une attaque «préméditée» au camion-bélier dans la ville canadienne de London, dans l'Ontario, a déclaré la police.

«Nous pensons que les victimes ont été ciblées en raison de leur foi musulmane», a déclaré le chef de la police municipale, Stephen Williams, cité par l'agence Associated Press.

🔴 INFO - #Canada : A #London, en #Ontario, la police a déclaré que l’automobiliste de 20 ans qui a tué les quatre membres musulmans d’une même famille l’avait fait délibérément, Dimanche soir. Le meurtrier a été arrêté. #racisme pic.twitter.com/f2c0GAQ7oo — FranceNews24 (@FranceNews24) June 7, 2021

​Les forces de l'ordre précisent que parmi les victimes figurent des femmes de 74 et 44 ans, un homme de 46 ans et une adolescente de 15 ans, selon AP. Une femme est décédée sur place, tandis que l'adolescente et deux autres adultes sont décédés plus tard à l'hôpital, précise l'antenne locale de la chaîne de télévision CTV News.

«C'était prémédité et planifié et c'est pourquoi des accusations de meurtre au premier degré ont été portées», a indiqué aux journalistes un représentant de la police.

Un garçon de neuf ans a été hospitalisé dans un état grave.

Un suspect a été arrêté sur un parking à proximité du centre commercial Cherryhill Village Mall, à environ six kilomètres des lieux de la collision. Il s'agit d'un résident de London âgé de 20 ans, Nathaniel Veltman, qui ne connaissait pas les victimes, précise la police.

La police a également confirmé que le suspect portait un vêtement semblable à un gilet pare-balle lors de l'incident et que des accusations potentielles de terrorisme étaient envisagées, relate l'antenne locale de la chaîne de télévision CTV News.

Le maire de London, Ed Holder, a condamné l'attaque qu'il a qualifiée de «massacre» dans un communiqué. Il a présenté ses condoléances aux proches des victimes ainsi qu'à la communauté musulmane et annoncé avoir ordonné de mettre en berne les drapeaux devant la mairie pour trois jours.

MEDIA RELEASE: #LdnOnt Mayor Ed Holder’s Statement on Hyde Park Tragedy pic.twitter.com/51LrmRGiha — Ed Holder (@ldnontmayor) June 7, 2021

Une enquête est en cours.