Au Canada, en proie à une canicule historique, le feu emporte un village - vidéos

Un feu de forêt, qui s’est déclaré après trois jours de températures record, a détruit presque entièrement le village de Lytton, dans l’ouest du Canada. Il a quasiment été rayé de la carte.

Lytton's Main Street, before and after yesterday's devastating fire.



(Photo from a Chilliwack Fire Department member) pic.twitter.com/OaoRvg1ch3 — Justin McElroy (@j_mcelroy) July 1, 2021

Cette localité a subi les températures les plus chaudes jamais enregistrées au Canada pendant plusieurs jours cette semaine et a été engloutie par les flammes dans la soirée du 30 juin, rapporte le site CBC. Les résidents ont été forcés de fuir, beaucoup sans leurs affaires. Plus de 1.000 personnes ont ainsi été évacuées le 30 juin.

«C’est horrible, tout le village est en feu, a déclaré au média Jan Polderman, le maire. Ça a pris 15 minutes après l’apparition des premières flammes pour que le feu soit partout». À 18 heures le 30 juin, l’élu a signé un ordre d’évacuation, invitant les habitants à se réfugier dans les communes aux alentours.

Une vidéo diffusée sur Twitter montre de nombreuses structures en feu dans tous les sens.

A terrifying drive for residents forced to flee the village of Lytton, British Columbia as flames engulfed the town on Wednesday evening.



📹: 2 Rivers Remix Society #BCfire #BCwildfire #LyttonBC pic.twitter.com/nZ7BZFBu00 — The Weather Network (@weathernetwork) July 1, 2021

Le maire a décrit «des flammes de trois à quatre mètres de haut».

«90% du village a brûlé, y compris le centre», a déclaré le 1er juillet Brad Vis, député de la circonscription, sur Facebook.

La cause de l'incendie fait l'objet d'une enquête, a déclaré aux journalistes le Premier ministre de Colombie-Britannique, John Horgan.

Canicule record au Canada

Plus de 1.000 personnes ont été forcées de quitter leurs maisons et plusieurs autoroutes ont été fermées à mesure que les incendies existants se propageaient et que de nouveaux incendies se déclenchaient dans des conditions chaudes et sèches, indique CBC.

Les équipes de lutte contre les incendies de forêt ont passé la journée du 30 juin à faire face à des flammes agressives à la suite de la vague de chaleur historique de cette semaine au Canada frôlant les 50 degrés.

Connu pour ses hivers rudes et ses importantes chutes de neige, le pays n'avait plus connu de température aussi élevée depuis 1937, avec 45 degrés répertoriés en Saskatchewan.