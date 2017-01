Des célébrités impliquées dans les manifestations anti-Trump, les représentants de la «liberté d’expression» dont les plus courageux (la chaîne CNN) discutent en direct d'un possible attentat contre lui, et même le Sénat qui d’une manière discrète essaye de faire échouer son investiture: et pourtant, face à eux, Trump semble serein comme jamais!