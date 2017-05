Condoleezza Rice, la conseillère à la sécurité nationale des États-Unis sous la présidence de George W. Bush, a déclaré jeudi dans une interview lors d'une réunion au sein de la Brookings Institutions que le but poursuivi par les États-Unis lors de l'invasion de l'Irak en 2003 était le renversement du président Saddam Hussein et non l'établissement de la démocratie dans ce pays du Proche-Orient.