«Il faut arrêter d'intimider la Corée du Nord»

En 2003, après la chute du régime de Saddam Hussein, Condoleezza Rice, l’ex-secrétaire d’État US, parlait d’«un Irak démocratique» et de «l'autonomie gouvernementale irakienne». En 2017, ses propos sont différents: «Les USA ont envahi l'Irak pour renverser Saddam Hussein, pas pour apporter la démocratie». Mais quel était le vrai but des USA?