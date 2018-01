Alors qu’une percée est observée dans les relations entre Séoul et Pyongyang – outre les JO, les parties ont évoqué le problème des familles divisées et même la possibilité de renouer le dialogue entre militaires. Les USA, qui soutiennent en parole ce réchauffement des relations, n’y seraient pas intéressés, estiment des experts.

En préparant l'ordre du jour de la rencontre de négociateurs tenue mardi à Panmunjeom, Séoul a proposé d'évoquer la réunification des familles coréennes séparées pour le Nouvel An lunaire, de rétablir la liaison militaire afin de prévenir des incidents et de cesser toute action susceptible d'engendrer des tensions dans les relations entre les deux pays et de retourner à la question de la dénucléarisation de la péninsule de Corée.