Rester en Syrie: les USA jouent la carte kurde malgré les mises en garde de la Turquie

«Les États-Unis essayent de rester dans la zone située à l'est de l'Euphrate qui est contrôlée par les Kurdes. Aujourd'hui, les FDS constituent presque la seule force sur laquelle les Américains peuvent s'appuyer afin de mettre en œuvre leurs projets. D'ailleurs, il s'agit non seulement des projets qui sont liés à la Syrie mais aussi des projets d'ordre stratégique visant à créer sur le territoire de la République arabe syrienne une zone depuis laquelle ils pourront influencer les États voisins, à savoir la Turquie, l'Irak et l'Iran», a-t-il fait remarquer dans une interview accordée à la chaîne RT.