Selon l'auteur de l'article, ce n'est que dans la première année de la présidence de Donald Trump que les États-Unis ont imposé des mesures restrictives à plus de 700 personnes, organisations gouvernementales et entreprises. En conséquence, des pays tels que la Russie, le Venezuela et l'Iran ont perdu l'accès au marché et au capital américains, tandis que les États-Unis utilisent la position dominante de leur monnaie nationale.

Cependant, de telles actions de l'administration américaine n'atteignent souvent pas leur objectif dans le court terme et n'ont aucun effet, et, comme le souligne l'auteur de l'article, elles deviennent contreproductives sur le long terme.