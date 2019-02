Donald Trump a appelé les pays européens dont le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne à rapatrier de Syrie et de déférer à la justice les extrémistes de Daech*.

«Les États-Unis demandent à la Grande-Bretagne, à la France, à l'Allemagne et à d'autres alliés européens de reprendre plus de 800 djihadistes de Daech* capturés en Syrie et de les traduire en justice», a écrit le chef de l'Etat américain et d'ajouter que le «califat» était sur le point de tomber.

*Organisation terroriste interdite en Russie