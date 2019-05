1er Mai: premier anniversaire de l’affaire Benalla

Un anniversaire tristement célèbre. Ce mercredi, cela fera un an jour pour jour qu'Alexandre Benalla, ancien chargé de mission à l'Élysée, a été filmé en train de molester un manifestant en marge du défilé place de la Contrescarpe, à Paris.

Pour marquer le coup, le groupe Cerveaux non disponibles a annoncé sur sa page Facebook, vouloir lancer un «Benalla bloc», en collaboration notamment avec le collectif Attac France. Comme le rappelle 20 minutes, le but de l'évènement est de «symboliser "La Répression En Marche" et l'impunité du pouvoir afin de faire un pied de nez au gouvernement de manière décalée et festive».

Pour faire partie du «Benalla bloc», les organisateurs de l'initiative invitent ses participants à porter un masque à l'effigie de l'ex-collaborateur de l'Élysée.

Cette caricature n'engage que la responsabilité du dessinateur.