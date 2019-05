Nathalie Loiseau saborde sa campagne pour les élections européennes

Et une de plus. Après la révélation de sa présence sur une liste d'extrême droite lorsqu'elle était étudiante à Sciences-Po, sa bande dessinée accusée de banaliser l'homophobie, l'utilisation du terme «romanichelle» ou ses volte-face sur l'ENA, Nathalie Loiseau, tête de liste LREM pour les élections européennes, se retrouve à nouveau au cœur de la polémique à cause de l'utilisation du mot «blitzkrieg», une tactique de guerre menée par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale.

En effet, la tête de liste LREM a déclaré à un journaliste de L'Obs qu'il lui fallait un «blitzkrieg» pour remporter les Européennes. «Mais un blitzkrieg positif» a aussitôt précisé Nathalie Loiseau, en prenant le soin de se distancier de cette référence, «car nous sommes là pour proposer et non pour bombarder».

A quelques semaines du scrutin, la liste la République en marche de Nathalie Loiseau et celle du Rassemblement national menée par Jordan Bardella sont au coude-à-coude. Et pour cause, selon un sondage Elabe pour BFMTV, publié mardi 7 mai, chaque liste recueille 22% des intentions de vote.

