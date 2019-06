Canicule: E. Macron estime que la société doit s’adapter, à commencer par l’exécutif?

«On va de plus en plus aller vers ces situations […] de chaleur forte, avec des pics de plus en plus hauts […] Nous allons devoir changer notre organisation, notre façon de travailler […] construire différemment.»

Interrogé sur la situation caniculaire en France, lors de sa visite à Tokyo en marge du G20, Emmanuel Macron estime que la société va devoir s’adapter et changer son organisation pour faire face à ces vagues de chaleur. Néanmoins, les habitudes ont la vie dure. Dans une vidéo postée sur Twitter, François Ruffin a dénoncé les contradictions de l’exécutif en matière d’écologie. En effet, pour le député de la France insoumise, se déplacer en voiture climatisée pour des trajets très courts est difficilement conciliable avec la lutte contre le réchauffement climatique, en partie responsable… des canicules.

«Dedans, les grands discours sur la canicule et sur l’environnement. Dehors, les voitures des ministres, leur escorte, moteurs qui tournent, sous 40 ° C.»

