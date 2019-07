Municipales: la bataille fait rage entre candidats LREM pour les investitures à Paris

«Deux trains lancés l’un contre l’autre». Dimanche sur Radio J, Hugues Renson, député et candidat à l’investiture LREM aux Municipales à Paris, s’est dit «inquiet» du «danger» de la «course aux ralliements» menés par Benjamin Griveaux et Cédric Villani, ses principaux concurrents. Et pour cause, le député Cédric Villani a obtenu le ralliement des candidats à l’investiture Mounir Mahjoubi et Anne Lebreton. Or Benjamin Griveaux est, quant à lui, soutenu par de nombreux cadres LREM et a bénéficié dimanche du soutien, dans une tribune au JDD, de 34 élus parisiens.

Sur fond de division, les candidats LREM seront auditionnés, mardi 9 juillet, par la commission nationale d’investiture du parti pour désigner le chef de file aux Municipales 2020.

