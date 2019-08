Voyage en Falcon d’Anne Hidalgo: mensonge du cabinet de la mairie de Paris

Critiquée pour s’être rendue à la 19e étape du Tour de France en Jet privé (Falcon) le 26 juillet, Anne Hidalgo a reçu de nombreuses remarques sur les incohérences de son engagement écologique. Et pour cause, la maire de Paris s’affiche souvent en Vélib’ et fait régulièrement la promotion des moyens de déplacement propres dans la capitale.

Contacté par CheckNews (Libération), le cabinet a tenté de désamorcer la polémique en arguant le fait que «un avion est affrété par le Tour de France, dans lequel il y a des fioles pour le dépistage antidopage. Pour éviter que l’avion ne vole à vide, le Tour de France en profite pour inviter les personnalités à son bord. De toute façon, cet avion va décoller et faire un aller-retour quotidiennement».

Pourtant, le directeur du département des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), Damien Ressiot, a assuré à CheckNews que cette version des faits est fausse. «Les échantillons sont acheminés chaque jour en voiture, depuis le contrôle jusqu’au laboratoire de Châtenay-Malabry, où ils sont analysés.» Et d’ajouter, «je me rappelle, quand je couvrais le Tour pour l’Équipe, il y avait bien un jet privé, non pas pour les échantillons, mais pour les VIP.» C’est maintenant le mensonge du cabinet d’Anne Hidalgo qui est brocardé sur les réseaux sociaux.

Cette caricature n’engage que la responsabilité du dessinateur.