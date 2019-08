Canicule à Paris et froid historique à Moscou, les fortunes diverses du mercure

Des records historiques. Si le mois de juillet 2019 a été le mois le plus chaud jamais mesuré dans le monde, selon les données de Copernicus (le programme européen de surveillance de la Terre), les conséquences du dérèglement climatique se sont manifestées très différemment en Russie. Et pour cause, la ville de Moscou a connu le 31 juillet la journée la plus froide de son histoire, pour ce mois d’été, avec une température moyenne journalière de 11,6°C. Le précédent record datait de 1968, avec 13,1°C.