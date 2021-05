Quand Gérald Darmanin défile... contre lui-même!

Vous pensiez que plus rien ne pouvait vous étonner en politique? Détrompez-vous! Le gardien de la place Beauvau battra demain le pavé avec les policiers pour exiger plus de sévérité et des peines automatiques pour ceux qui agressent les forces de l'ordre. Il protestera ainsi... contre sa propre politique!

Le but de la manœuvre est de montrer son soutien aux fonctionnaires placés sous ses ordres. Mais la meilleure preuve d'amour ne passe-t-elle pas par des actes concrets?

Ce dédoublement de personnalité n'est pas inédit sous le quinquennat. En février 2019, Emmanuel Macron avait déclaré:

«Si être Gilet jaune, c’est vouloir que le travail paie mieux, moi aussi je suis Gilet jaune.»

On en est à se demander si le gouvernement ne serait pas à deux doigts d'exiger sa propre démission... Dans l'espoir de se faire réélire, bien entendu!

Cette caricature n’engage que la responsabilité du dessinateur.