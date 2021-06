Un chauffeur du ministère des Armées roulerait... pour des trafiquants d'armes!

Voilà une bombe médiatique que la ministre des Armées n'a pas su déminer. Un de ses chauffeurs, ayant appartenu au service logistique de la Défense et habilité secret-défense, se retrouve mis en examen pour «acquisition, détention, cession et transport en réunion d’armes de catégories 1 et 3» et «association de malfaiteurs», selon Mediapart.

Au total, ce sont une tonne de munitions et plus de deux cents armes qui ont été saisies au travers de différentes perquisitions. Bien-sûr, ces dernières n'étaient pas destinées à nos militaires mais à des groupuscules d'ultradroite et à des narcotrafiquants.

La longue route du quinquennat est traversée par un embouteillage de polémiques et de couacs en tout genre... gare à la sortie de route pour l'exécutif!

Cette caricature n’engage que la responsabilité du dessinateur.