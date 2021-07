Le soleil, la plage... et les vaccins!

En été, alors que nous souhaitons tous nous détacher de notre quotidien, le gouvernement semble craindre que nous oubliions également notre injection. Pour ne pas perdre le fil de la vaccination, les Français pourront désormais se faire immuniser sur leur lieu de vacances. «Cet été, c'est le vaccin qui vient à vous», a déclaré Gabriel Attal. Davantage de doses seront ainsi acheminées vers les zones touristiques.

Face au variant Delta qui progresse et fait craindre une quatrième vague, le gouvernement ne souhaite pas mettre au repos... la campagne vaccinale! En plus des habituelles piqûres de moustiques et autres méduses, vous pourrez choisir entre une piqûre de Pfizer, de Moderna ou même d'AstraZeneca! Voilà un souvenir de vacances bien particulier à rapporter à la maison.

