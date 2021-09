Arc de Triomphe: un emballement de la dépense inutile?

L'œuvre posthume de l’artiste aura eu le mérite de faire parler! De nombreux Parisiens se sont interrogés sur l'utilité d'une démarche dont l'esthétique fait débat. «Transformer l’Arc de Triomphe en poubelle géante le jour où Anne Hidalgo déclare sa candidature à l’élection présidentielle, tout un symbole», ironisait un twittos.

Le résultat laisse d'autant plus songeur lorsqu'on apprend le montant investi dans la réalisation: 14 millions d'euros! Certes, le contribuable n'aura pas à verser un centime de sa poche, l'argent provenant d'une vente d'objets d'art privés. Néanmoins, à l'heure de la fin du «quoi qu'il en coûte» et lorsque 10 millions de Français vivent dans la pauvreté, la somme aurait sans doute pu trouver des utilisations plus urgentes…

Pas sûr que les Français soient «emballés» par ce paquet pas vraiment cadeau!

