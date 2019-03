Pour Julien Wosnitza, les océans, sixième continent? Non, première poubelle!

À 25 ans, Julien Wosnitza n'a pas à rougir du chemin parcouru. Ancien membre des Sea Sheperd, ce jeune activiste pragmatique est aujourd'hui à la tête de l'association Wings of the Ocean, qui s'attaque à la lourde tâche de la collecte de plastique dans nos mers et océans.

Après des études dans le secteur bancaire, Julien Wosnitza délaisse la main tendue d'Adam Smith pour une vie d'activiste. Il s'engage alors auprès de l'association Sea Sheperd Conservation Society, célèbre pour sa lutte sans relâche contre la pêche illégale, avant de publier un cri d'alerte «Pourquoi tout va s'effondrer» (Éd. Les liens qui libèrent).

Julien y dresse froidement le constat d'un monde qu'un capitalisme effréné et qu'une politique d'exploitation énergétique déraisonnable précipitent vers l'effondrement. Pour ce jeune esprit éveillé, l'heure est venue de se préparer au mieux à un choc que nous ne pouvons plus éviter. Un épisode de «Comment tu t'appelles?» qui ne se contente pas de distiller la peur du lendemain, puisqu'il y sera aussi question de solutions concrètes comme la collecte de déchets plastiques, que son association «Wings of the Ocean» mène à bras le corps de par le monde et même d'un procédé capable de retransformer la matière plastique en pétrole. Le combat n'est jamais fini sur Radio Sputnik.



«Il faut savoir que tout le plastique qu'on a produit est aujourd'hui dans la nature. On dit souvent que le plastique se biodégrade en 100, 120 ans… Le problème est qu'il a été créé il y a 60 ans […] On se retrouve avec des millions de tonnes de plastique dont 8 millions de tonnes sont déversés dans les océans chaque année.»