Dominique Groux & Gabriel Langouët: «Quand un Ru est vide, plus rien ne ruisselle»

L'une est agrégée de lettres et chercheur en éducation comparée et en didactique des langues. L'autre est sociologue et professeur à l'Université Descartes-Paris V. Ensemble, Dominique Groux et Gabriel Langouët tentent d'apporter des solutions à une société au bord de l'explosion.

À eux deux, nos invités comptabilisent près de 60 ouvrages, essais et autres travaux. Ces penseurs si prolifiques ne sont autres que Dominique Groux, chercheur en éducation comparée et Gabriel Langouët, sociologue. En 2018, quelques semaines avant l'émergence du mouvement des Gilets jaunes, ils coécrivent «Réveillons-nous! Pour un monde plus juste» (éd. L'Harmattan).

Au-delà du livre, nos deux auteurs mettent les mots sur un état de malaise ressenti et éprouvé dans le monde entier, un monde où malheureusement, 1% des plus fortunés possèdent 50% des richesses mondiales et où le deuxième pour cent tente de réquisitionner la moitié de la portion restante.

Un monde où au-delà des simples inégalités économiques, trop de personnes n'ont plus accès au bien-être. Tout au long de leur livre et de cet épisode de «Comment tu t'appelles?», nous nous pencherons sur ces Gilets jaunes aussi avides de revendications que du lien social qu'ils ont tissé entre eux. Nous aborderons la nécessité de travailler mondialement sur la question, ainsi que d'éventuelles solutions comme la notion de démocratie planétaire ou les propositions de Thomas Piketty sur la répartition des richesses.



«Je me suis intéressée aussi au bien-être, c'est-à-dire à la façon dont les populations vivent, qu'elles aient de l'argent ou non. Il y a ce livre de Damus et Hubert […] qui nous montre que dans les sociétés solidaires, la pauvreté n'est pas ressentie de la même manière», explique Dominique Groux.