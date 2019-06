Barthélemy Fougea: un Globe conteur «Sur le chemin de l’école»

Ancien réalisateur qui maintenant aime et assume pleinement sa casquette de producteur de documentaires, Frédéric Fougea pose ses valises derrière le micro de «Comment tu t’appelles» pour partager son amour du monde et pour s’attarder sur l’un de ses projets les plus connus: Sur le chemin de l’école.

Barthélemy Fougea peut être désigné de bien des manières: auteur, réalisateur de documentaires et enfin producteur, rôle dans lequel il s’épanouit désormais pleinement. Aux manettes de près d’une centaine de documentaires, il nous parle aujourd’hui de lui, de ses motivations, mais aussi de l’un de ses plus beaux succès: celui qui remporta le César du meilleur documentaire en 2014, Sur le chemin de l’école.

Au delà de ce projet, qui traverse vite le simple écran de cinéma pour devenir un projet «trans-média» et une association, au delà du récit qui entour la genèse de ce documentaire qui prend place au Kenya sur un lac salé, nous découvrons avant tout un véritable passionné de voyages, de culture et de diversité qui part découvrir les routes de l’Inde à seulement 17 ans. Il évoque sa vision du métier de documentariste, qu’il voit comme une volonté inébranlable de transmettre des histoires. Des histoires de diversité et de cultures, d’un monde incroyablement beau et riche, qui devrait embrasser complètement sa pluralité.

«J’ai une vraie conviction aujourd’hui… Et j’ai l’impression que les sociétés ne le voient plus aujourd’hui, particulièrement en Occident: c’est que la richesse de différents points de vue, de différentes cultures, est une richesse absolument incroyable. On peut le voir dans beaucoup de civilisations, c’est lorsque les minorités ont une acceptante qu’elles ont le pouvoir de s’exprimer, la richesse de la créativité, de la vision pour l’avenir explose.»