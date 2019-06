Pierre Spengler: Super producteur

Comment tu t’appelles reçoit aujourd’hui le producteur Pierre Spengler. Celui qui se considère lui-même comme un Russe accueilli par la France revient avec nous sur son métier de producteur, ses débuts dans le métier, mais surtout sur l’histoire cachée derrière l’un de ses plus grands succès: La trilogie Superman.

Bien loin d’un apprentissage académique, c’est sur les plateaux et dans les studios de cinéma que Pierre Spengler apprend son métier de producteur. Il aborde avec nous ses débuts de modeste «stagiaire à tout faire» bringuebalé de service en service jusqu’à sa première production en solo, le film Kill! scénarisé par Romain Gary. Il s’attarde surtout, pour notre plus grand plaisir, sur les coulisses de la production des films Superman, qui graveront à jamais son nom dans le monde su septième art. Négociation des droits avec la maison d’édition DC Comics, déboires de scénaristes et réalisateurs… Une véritable plongée dans une partie méconnue et pourtant vitale du grand écran.

«Je crois que le cinéma, en tant que forme de spectacle narratif visionné sur un écran, a une forme d’avenir. Cependant, on est en train de voir une grosse augmentation des séries TV, de spectacle pour petit écran […] et on peut y faire de très bons films.»