Franck Desmedt, les 100 visages du théâtre

Franck Desmedt est ce que l’on appelle un «homme de théâtre», car c’est un comédien. Il est aussi homme de théâtre, car il est metteur en scène. Soit, mais Franck Desmedt est aussi directeur du théâtre de la Huchette à Paris et il vient nous parler aujourd’hui de ce magnifique théâtre de poche et de ses multiples casquettes.

Franck Desmedt est un véritable amoureux des planches. L’année dernière, il remportait le Molière du meilleur second rôle pour sa prestation dans «Adieu Monsieur Haffman» de Jean Philipe Daguerre. Aujourd’hui, il nous parle ardemment de sa passion et du Théâtre de la Huchette, qu’il dirige avec succès depuis 2016.

Aux dires de son directeur, le célèbre théâtre du Ve arrondissement, immortalisé par ses 60 ans de représentations de «La cantatrice chauve» et de «La Leçon», serait un bourdon –Scientifiquement incapable de voler à cause de ses petites ailes mais virevoltant quand même. Il confiera au micro de «Comment tu t’appelles?» ses réflexions qui l’ont amené à créer des comédies musicales d’un genre nouveau, sur sa vision de la relation comédien/metteur en scène et sur sa collaboration récente avec Virginie Lemoine sur la pièce «Tempête en Juin» dans laquelle il interprète pas moins de 39 personnages seul sur scène.

«Il y a une part d’inconscience [dans le fait de produire dans de petites salles, ndlr], mais c’est magique quand on a 90 places, d’avoir 45 acteurs et de continuer contre vents et marée à produire des spectacles.»