Jérôme-Cécil Auffret, bobine d’explorateur

Scénariste, documentariste, réalisateur et producteur, Jérôme-Cécil Auffret est avant tout un conteur intarissable, véritable amoureux de notre belle planète, de ses merveilles et de ceux qui l’habitent. Aujourd’hui, «Comment tu t’appelles?» explore celui qui explore.

Imaginez un peu un réalisateur au grand cœur, amoureux des peuples les plus reculés et des civilisations les plus anciennes, défendre avec tendresse une certaine idée de la mondialisation… Passionné, passionnant et parfois même déroutant, c’est au tour de Jérôme-Cécil Auffret de nous gratifier aujourd’hui de sa présence et de ses histoires aux parfums de terres inconnues.

À la tête de sa propre maison de production, ce grand voyageur-cinéaste a réalisé un grand nombre de films s’intéressant aussi bien aux animaux qu’à l’histoire, qu’à l’anthropologie ou même à la géopolitique. Un seul mot d’ordre: «Intéresser». S’il n’est pas question pour lui de fournir un savoir encyclopédique, il se félicite déjà captiver son auditoire et de briser quelques idées reçues au passage. Il évoquera avec nous certains de ses films, ses projets, mais aussi ses motivations intérieures et son immense amour pour tous ces habitants du monde, croisés au gré de ses expéditions. Inspirez… Expirez… Une grande bouffée d’humanisme vous attend aujourd’hui et avouons-le: ça fait du bien.

«On se rend compte qu’on touche à des valeurs universelles. Quelle que soit notre culture, notre connaissance, notre richesse, notre manière de vivre… On est d’abord des humains.»