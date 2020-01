Romain Mielcarek, Lord of War

Journaliste indépendant, grand spécialiste des questions liées à la Défense et aux relations internationales et directeur de mémoire à l’école de guerre, nous recevons aujourd’hui le jeune, mais non moins pointu, Romain Mielcarek.

Et en ces temps mouvementés, où l’échiquier international ne cesse de gagner en complexité et où les rapports de force ne nous ont jamais semblé aussi flous, le besoin d’y trouver une source d’information fiable, claire et indépendante ne nous a sans doute jamais semblé aussi important.

Avec notre invité, nous aborderons bien sûr le sujet des journalistes de Disclose, récemment auditionnés par la justice française dans le but de leur soutirer leurs sources et sur les ventes d’armes françaises aux forces saoudiennes. Mais bien au delà de ces questions d’actualité, nous nous questionnerons sur les raisons, loin d’être évidentes, qui peuvent pousser tel ou tel pays à vendre ses armes à tel autre et à comprendre un peu mieux les jeux de forces et d’influence qui régissent notre monde actuel où business, sécurité et politique sont bien obligés de coexister.

«Est ce qu’on vend pour de l’argent? Est-ce une pure question d’argent? Bien sûr, l’économie pèse dans la balance, il faut que les entreprises fonctionnent, 200.000 emplois en France… Mais on vend aussi des armes pour peser dans la balance diplomatique du pays à qui on vend. Quand on vend des armes à la Chine, les relations politiques avec ce pays ne sont plus du tout les mêmes.»