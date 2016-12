Le fils de Joe Dassin accompagne "l’Armée rouge" en Sibérie

Talentueux, beau, plein d'humour : Julien Dassin cherche à transmettre au public russe les chansons de son père, Joe Dassin, qui s'est éteint peu avant le début de sa grande tournée en URSS.

En collaboration avec les Chœurs de l'Armée Rouge du Général Eliseev, le chanteur français prépare une série de concerts qui auront lieu en Russie et en Europe courant 2017, notamment à Paris du 21 au 26 mars prochain à la salle Pleyel.

Dans une interview accordée à Sputnik, Julien Dassin a parlé de sa carrière, de ses projets et de son amour pour la Russie.

En ce moment, M. Dassin se produit avec les Chœurs de l'Armée rouge dirigés par son charismatique chef d'orchestre, le général Victor Elisseïev. Le chanteur a partagé avec Sputnik son expérience de collaboration avec le chœur militaire russe.

« Dans mon éducation, on m'a toujours inculqué la rigueur, la virilité, être perfectionniste… Et c'est exactement ce que l'on retrouve au sein du chœur. C'est une famille composée de gens impressionnants qui m'a chaleureusement accueilli. J'apprécie énormément la rigueur et le perfectionnisme de cette famille. »

Selon Julien Dassin, il est très impressionnant de chanter entouré de ce chœur militaire hors normes. « Je me sentais tout petit devant eux », a-t-il commenté.

En particulier, le chanteur a prévu de donner une série de concerts en Sibérie russe en mars 2017.

« J'aime beaucoup les peuples que je rencontre au gré de mes voyages, j'aime les gens, j'aime les cultures. La Sibérie me fascine notamment car nous, les Français, nous ne connaissons pas ce côté très rude et l'immensité de cette région », ajoute le chanteur.

Il a donc décidé de s'y rendre pour connaître le peuple, découvrir la nature vierge et, bien sûr, partager ses œuvres et son talent avec les Sibériens. Le chanteur rêve également de séjourner au bord du lac Baïkal.

Ce voyage signifie beaucoup pour Julien Dassin, car la Russie est aussi en quelque sorte son patrimoine personnel. Dans le sillage de la ruée vers l'or, les arrières grands-parents du chanteur ont immigré de Russie aux Etats-Unis.

« Comme j'ai des racines russes, cela me touche particulièrement de regagner la terre de mes ancêtres et d'être aimé par le public russe. »

Accompagné du chœur, il chante les plus belles chansons françaises mais aussi des chansons de son père car c'est son « devoir de transmettre le patrimoine culturel de Joe Dassin alors qu'il n'est plus là pour répondre aux demandes de son public. »

Julien Dassin a en outre raconté quelques astuces pour être bon musicien et savoir conquérir même le public le plus exigeant. Comme il a débuté en tant que comédien, M. Dassin a dressé parallèle entre les deux métiers artistiques.

« Un bon chanteur est un bon comédien, un bon comédien n'est pas forcément un bon chanteur. Quand vous chantez l'amour devant des centaines de femmes, il faut que chacune d'elles ait l'impression que c'est pour elle qu'on chante. Il faut savoir être sincère avec chacune et lui donner son attention comme si elle était unique. »

En outre, il donné quelques conseils aux Français désireux de découvrir la Russie.

© Sputnik. Julien Dassin

Selon Julien Dassin, il faut « se préparer à tomber amoureux tous les 30 mètres car il y a trop de jolies femmes », prendre son temps pour contempler l'architecture et « admirer toutes les merveilles de ce pays grandiose », prendre un gros manteau et de grosses chaussures pour ne pas avoir froid en hiver.

« Sortez des limites touristiques, faites comme moi et allez en Sibérie et restez avant tout vous-mêmes », a-t-il conclu.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »