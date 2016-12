La disparition du chœur Alexandrov, «une perte terrible pour l’art mondial»

© Sputnik. Nina Zotina La première vidéo du lieu du crash du Tu-154 avec 92 personnes à bord

Le chanteur russe Lev Lechtchenko, idole de plusieurs générations de citoyens de l’ex-Union soviétique, qui a travaillé avec l'Ensemble Alexandrov, victime du crash de l’avion militaire russe Tu-154, a exprimé ses profondes condoléances aux proches des victimes, y compris des solistes de l'ensemble musical choeur Alexandrov, dans une interview à Sputnik.

L’avion Tu-154 avec 92 personnes à bord qui effectuait un vol à destination de la Syrie s’est abîmé cette nuit dans la mer Noire. Parmi les 92 passagers se trouvant à bord, il y avait 65 artistes du célèbre Ensemble Alexandrov, qui auraient dû se produire devant le contingent russe en mission antiterroriste dans ce pays.

Lev Lechtchenko, qui a personnellement connu le chœur et son directeur artistique, Valery Khalilov, et a travaillé avec ces musiciens, avoue avoir beaucoup aimé chanter avec l'ensemble et avoir participé à quelques concerts avec les musiciens ce mois-ci.

© Sputnik. Vitaliy Belousov Les internautes du monde entier pleurent les victimes du crash du Tu-154

Selon l’artiste, il s’agit d’un des collectifs académiques les plus célèbres au monde qui a été en tournée dans plus de 70 pays.

Pour Lev Lechtchenko, il s’agit d’une terrible perte tant pour l’art russe que pour l’art mondial, l'Ensemble Alexandrov ayant constitué un exemple d’école musicale militaire. Plusieurs chœurs militaires d’autres pays ont été créés en suivant cet exemple.

Le chœur engageait des jeunes militaires et des musiciens plus âgés, les principes de la sélection des choristes étant des plus stricts.

L'Ensemble Alexandrov a été créé en 1928 et a connu depuis une popularité très importante.

« Pour nous tous, pour les amis, c'est un énorme malheur et une énorme tristesse », a déclaré le chanteur.

Interrogé par le journaliste de Sputnik si le nom du chœur doit continuer à vivre, il a martelé :

« Bien sûr. Bien sûr que nous n'avons jamais vécu de telles tragédies. Mais je sais qu'il reste encore 14 personnes qui se sont rendu dans ce pays avant. Je viens de parler avec les responsables du Ministère de la Culture. C'est vrai que la majeure partie artistique de l'ensemble a été détruite, mais je crois qu'un tel collectif doit forcément renaître ».

Selon les dernières informations, un célèbre soliste, Iossif Kobzon, aurait dû se rendre en tournée avec ce collectif, mais il a été obligé de renoncer à cette mission pour raison de santé.